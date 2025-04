Der Goldpreis ist schwach in die Woche gestartet, erholt sich aber gerade wieder von seinen Verlusten. Silber ist schon deutlicher im Plus. Nach den Verlusten der vergangenen Woche dürfte dies vor allem der Technik geschuldet sein. Der MACD notierten im deutlich überverkauften Bereich. Mitten in dem Abverkauf überrascht Barrick Gold mit einer Meldung.Barrick Gold denkt über eine Namensänderung nach. Das Unternehmen will das "Gold" aus dem Namen verbannen. Barrick Gold überlegt, sich einer Namensänderung ...

