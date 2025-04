NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BNP Paribas von 90 auf 85 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analystin Anke Reingen aktualisierte in einem am Montag vorliegenden Ausblick auf die anstehenden Quartalszahlen ihre Schätzungen und das Bewertungsmodell für die französische Bank. Exakte Prognosen seien angesichts der bestehenden Unsicherheiten unmöglich, keine Anpassungen aber auch keine Lösung. Reingen rechnet mit einer abnehmenden Dynamik im Unternehmenskundengeschäft und niedrigeren Bewertungen am Kapitalmarkt, aber höheren Handelsumsätzen und Rückstellungen./gl/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2025 / 06:47 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2025 / 06:47 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FR0000131104