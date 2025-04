Börsen in Panik! Marktausblick für DAX, Dow, Bitcoin, Gold & Aktien (Nvidia, Strategy, Coinbase

Anzeige / Werbung

Im DAX wurde erneut ein Abschlag von mehr als 1.000 Punkten verzeichnet, der den Index vorbörslich bereits unter 20.000 Punkte drückte und zum Handelsstart sogar unter 19.000 Zähler. Bei WH SelfInvest und Freestoxx war der Handel die ganze Zeit über reibungslos möglich, was aber die Kursreaktion nicht beeinflusste. Doch bereits gegen 10 Uhr ist das Kursbarometer wieder bei 19.500 Punkten angelangt. Bei den US-Futures wird jedoch ein Minus von 1.200 Punkte im Dow Jones und 700 beim Nasdaq aktuell taxiert. Somit startet die Woche schwach, wie auch Asien schon zeigte.

In Mitleidenschaft gezogen wurden auch der Eurostoxx und diesmal auch der Kryptomarkt. Im Bitcoin haben wir eine Rücklauf auf das Niveau gesehen, das zur Wahl von Donald Trump auf der Kurstafel stand. Im Dow Jones und Nasdaq sind sogar nun die Tiefs aus dem Vorjahr in Gefahr. Selbst der marktbreite S&P500 steht vorbörslich bereits unter 5.000 Punkten, was ein tieferes Niveau bedeutet, als Goldman Sachs prognostizierte.

Einzig der Goldpreis hält sich gut und schloss das erste Quartal mit einem Gewinn von 20 Prozent ab, so stark wie zuletzt im Jahr 1986 gesehen. Zu erwähnen ist auch das starke Niveau im Euro zum US-Dollar, welches bereits Notierungen über 1,11 aufzeigte und ähnlich wie das Britische Pfund eher in Richtung Schwäche des US-Dollars zu interpretieren ist.

Im zweiten Teil des Videos standen erneut die Tops und Flops der Vorwoche an der Wall Street auf der Agenda. Kurioserweise konnte nur ein Titel im Dow Jones die Woche abschließen, die UnitedHealth Group. Sie zeigte in jüngster Zeit eine Gegenbewegung auf die Verluste zuvor. Nike und Nvidia gehörten weiterhin zu den schwächsten Werten. Da wir Nike bereits am Freitag ausführlich porträtierten, stand Nvidia noch einmal auf der heutigen Wunschliste. Taiwan hat bisher nicht mit Gegenzöllen reagiert und möchte dies auch nicht tun, sodass hier vielleicht Entspannung im Chipsektor aufkeimen könnte.

Mit dem fallenden Bitcoin rutschte auch Strategy (ehemals MicroStrategy) ab. Der Wert ist, wie auch Coinbase, die größte Kryptobörse, recht nah von der Entwicklung der Assetklasse abhängig und führt damit eine hohe Korrelation an.

Wird in den USA zukünftig auch beim Konsum gespart, dürfte dies auf die Umsätze des Unterhaltungskonzerns Walt Disney drücken. Die Aktie preist einen Rücklauf bei den Themenparks daher schon ein und verliert deutlich an Boden. Auch der Streamingsektor muss bei hohen Produktionskosten für eigene Formate hinterfragt werden. In diesem Sektor ist auch Netflix engagiert und zudem der Marktführer. Um die Aktie wurde es recht ruhig in jüngster Zeit. Sie ist aber ebenso wie viele große US-Unternehmen in einen Abwärtstrend übergegangen.

Heute treffen sich die EU-Abgeordneten in Brüssel zum Thema Gegenzölle in Richtung Amerika. Vielleicht wird hier auch ein Einschnitt beim Thema Social Media vollzogen, welches von den USA auch mit Meta Platforms fast alle EU-Bürger erreicht. Aus diesem Grund schauen wir auf die Aktien und das Unternehmen, welches in diesem Jahr 65 Milliarden US-Dollar in KI investieren möchte und erst am Samstag eine neue Version von Llama veröffentlichte. Kennst Du es schon aus WhatsApp oder andere Tools?

