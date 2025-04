DJ Kion will Freudenberg-CEO Sohi zum neuen Aufsichtsratschef machen

DOW JONES--Mohsen Sohi, Vorstandssprecher der Freudenberg-Gruppe, soll neuer Aufsichtsratschef beim Staplerhersteller Kion werden. Der 66-Jährige sei Kandidat für die Nachfolge von Hans Peter Ring, der nach Ablauf seiner Amtszeit am 27. Mai nicht erneut kandidieren will, wie das Unternehmen in Frankfurt mitteilte. Außer Ring müssen drei weitere Neumitglieder auf der Kion-Hauptversammlung in das Kontrollgremium gewählt werden. Zur Wahl stehen Sherry A. Aaholm, Zhang Xiaomei und Peter Kameritsch, wie es weiter in der Mitteilung heißt. Ebenfalls per Wahl bestätigt werden muss der im vergangenen Oktober gerichtlich bestellte Aufsichtsrat Sun Shaojun.

April 07, 2025 09:54 ET (13:54 GMT)

