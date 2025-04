Hensoldt AIXTRON SUSS MicroTec Carl Zeiss MediTec Rheinmetall - Beispiele für eine unglaubliche Kursentwicklung. Von tiefster Frustration, gebrochenen Dämmen hin zu grünen Vorzeichen. Das Alles innerhalb von wenigen Stunden. Heute Morgen bei Handelsbeginn DAX-Abtaucher - unter 19.000 Punkte. Crashstimmung. Ausverkauf.Danach sah es aus - selbst der bisherige Fels in der Brandung, die Rheinmetall Aktie, tauchte ab - rund 30% Minus, tiefrot. Aber als ob er es ahnen würde, kaufte der Rheinmetall CEO "seine Aktie". Und so handelten wohl viele in dieser Ausverkaufsstimmung, nicht Aktienarmageddon, sondern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...