Der IT-Dienstleister verzeichnet einen deutlichen Wertverlust von über 4 Prozent, während Experten weiterhin erhebliches Wachstumspotenzial mit einem Kursziel von 34,10 Euro sehen.

Die GFT-Aktie verzeichnete am gestrigen Handelstag einen empfindlichen Rückgang von 4,19 Prozent und schloss bei 19,32 Euro. Der IT-Dienstleister setzt damit seinen negativen Trend der letzten Wochen fort und notiert mittlerweile 14,46 Prozent unter dem Wert vom Vormonat. Bemerkenswert ist der massive Abstand zum 52-Wochen-Hoch: Mit einem Minus von fast 54 Prozent zum Jahreshöchstwert zeigt die Aktie eine anhaltende Schwächephase, die zunehmend Fragen aufwirft. Der SDAX, in dem GFT gelistet ist, schloss ebenfalls schwächer und gab am Handelsende 1,65 Prozent nach.

Analysten sehen enormes Aufwärtspotential

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei GFT ?

Trotz der aktuellen Kursschwäche bleiben Marktexperten überraschend optimistisch. Sämtliche der fünf beobachtenden Analysten empfehlen die Aktie zum Kauf, wobei das durchschnittliche Kursziel bei 34,10 Euro liegt - fast 80 Prozent über dem aktuellen Niveau. Die fundamentalen Kennzahlen sprechen ebenfalls für eine Unterbewertung: Mit einem aktuellen KGV von 10,52 und einem KUV von nur 0,63 erscheint die Aktie günstig bewertet. Besonders die niedrige Bewertung gemessen am Umsatz sticht hervor. Anleger blicken nun gespannt auf den 8. Mai 2025, wenn GFT Technologies seine Quartalsergebnisse für Q1/2025 präsentieren wird.

Anzeige

GFT-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue GFT-Analyse vom 8. April liefert die Antwort:

Die neusten GFT-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für GFT-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 8. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

GFT: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...