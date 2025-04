Der Münchner Triebwerkshersteller verzeichnet einen starken Wertverlust an der Börse, während Analysehäuser unterschiedliche Kursziele zwischen 355 und 430 Euro ausgeben.

Die Aktie des Münchner Triebwerksherstellers MTU Aero Engines verzeichnet einen dramatischen Kurseinbruch. Am gestrigen Handelstag verlor das Papier weitere 6,53 Prozent und setzt damit seinen Abwärtstrend fort. Mit einem Schlusskurs von 269,50 Euro notiert die Aktie mittlerweile fast 24 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 353,70 Euro, das Anfang März 2025 erreicht wurde. Besonders alarmierend: Allein in der vergangenen Woche summieren sich die Verluste auf mehr als 18 Prozent, während die Aktie seit Jahresbeginn bereits über 16 Prozent eingebüßt hat.

Verantwortlich für den massiven Ausverkauf dürfte unter anderem die jüngste Neubewertung durch die britische Investmentbank Barclays sein. Die Analysten senkten ihr Kursziel für MTU von 375 auf 355 Euro, behielten jedoch ihre Einstufung "Equal Weight" bei. Gleichzeitig bekräftigte Jefferies seine deutlich optimistischere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 430 Euro - die Differenz zwischen den Analysteneinschätzungen zeigt die aktuelle Unsicherheit am Markt.

Technische Signale deuten auf anhaltenden Abwärtstrend hin

Die technischen Indikatoren sprechen eine deutliche Sprache: Mit einem Kurs deutlich unter den wichtigen gleitenden Durchschnitten (18 Prozent unter dem 50-Tage-Durchschnitt und fast 10 Prozent unter der 200-Tage-Linie) befindet sich die MTU-Aktie in einer klaren Abwärtsphase. Trotz der fundamentalen Stärken des Unternehmens - Analysten heben regelmäßig die soliden Wachstumsaussichten und die positive Entwicklung bei Umsatzerwartungen hervor - scheint die Aktie derzeit in einen breiteren Ausverkauf im Luftfahrtsektor hineingeraten zu sein.

Die anhaltende Volatilität dürfte Anleger bis zur Veröffentlichung der Quartalszahlen am 5. Mai 2025 in Atem halten. Dann wird sich zeigen, ob MTU seine starke operative Position im Triebwerksgeschäft in überzeugende Finanzergebnisse umsetzen kann, die das Vertrauen der Investoren zurückgewinnen könnten.

