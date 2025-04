SIKA ERÖFFNET IN KASACHSTAN NEUES WERK FÜR BETONZUSATZMITTEL UND MÖRTELPRODUKTE

Sika hat in Ust-Kamenogorsk einen neuen Fertigungsstandort mit Produktionslinien für Mörtel und Betonadditive und einem modernen Labor in Betrieb genommen. Das Werk ist Sikas vierte Fabrik in Kasachstan und liegt in einer wirtschaftlich bedeutenden Industrieregion im Osten des Landes. Als führendes Unternehmen in der Bauchemie ist Sika auch an Grossprojekten in Kasachstan, einem schnell wachsenden Markt, beteiligt.

Die Eröffnung des neuen Sika Produktionsstandorts in Ust-Kamenogorsk ist ein wichtiger strategischer Meilenstein, um Sikas Präsenz in einer der Schlüsselregionen weiter auszubauen. Kasachstan ist eines der rohstoffreichsten Länder weltweit mit einer stark expandierenden Bergbauindustrie, die sich ebenso wie Unternehmen der Chemie-, Energie- und Automotive-Branche im Osten des Landes befindet. Da diese Industrien weiter wachsen, steigt auch der Bedarf an Wohngebäuden und damit die Nachfrage nach Sika Lösungen.

Christoph Ganz, Regionalleiter EMEA: "Das neue Produktionswerk in Ost-Kasachstan ermöglicht es uns, die wachsende Nachfrage der Bergbau- und Bauindustrie nach leistungsstarken Mörtelprodukten und Betonadditiven noch besser zu decken. Mit seinem Reichtum an Rohstoffvorkommen bietet Kasachstan bedeutende Chancen. Wir sind entschlossen, diese Region mit unseren innovativen Lösungen zu bedienen."

ANHALTENDES WACHSTUM DER BAUINDUSTRIE IN KASACHSTAN

Prognosen zufolge wird die Bauindustrie in Kasachstan bis 2028 durchschnittlich um 4.2 Prozent pro Jahr wachsen, angetrieben von Investitionen in Energieprojekte, Wasserspeicher, Verkehrsinfrastruktur und Industrieparks. Das aktuelle Volumen der landesweiten Bauprojekte wird auf umgerechnet knapp CHF 160 Milliarden geschätzt.

SIKA UNTERNEHMENSPROFIL

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, global führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen im Bau und in der Industrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 102 Ländern, produziert in über 400 Fabriken, entwickelt innovative Technologien für Kunden rund um den Globus und trägt damit massgeblich zur nachhaltigen Transformation im Bau- und Transportwesen bei. Die rund 34'000 Mitarbeitenden erwirtschafteten im Jahr 2024 einen Umsatz von CHF 11.76 Milliarden.

