Der dänische Medizintechnikhersteller verzeichnet anhaltende Kursverluste nach drastischen Herabstufungen der Gewinnprognosen um über 10 Prozent für 2025.

Der dänische Medizintechnikhersteller Coloplast verzeichnet in der ersten Aprilwoche 2025 weitere negative Kursentwicklungen. Die Aktie fiel gestern um 0,80% auf 9,87 USD und erreichte damit exakt ihr 52-Wochen-Tief. Bemerkenswert ist der dramatische Kursverlust von 23,84% im Jahresvergleich, wobei der Abstand zum 52-Wochen-Hoch von September 2024 mittlerweile auf über 28% angewachsen ist. Hinter dieser anhaltenden Schwäche stehen vor allem die jüngsten Analysten-Anpassungen, die das Vertrauen der Anleger weiter belasteten.

Analysten senken Gewinnerwartungen drastisch

Besonders alarmierend sind die erst gestern veröffentlichten Gewinnprognosen. Am 1. April 2025 wurden die EPS-Erwartungen für Coloplast sowohl für 2024 als auch 2025 massiv nach unten korrigiert - um 9,4% respektive 10,7%. Diese Revision reiht sich in einen klaren negativen Trend ein, da Analysten bereits in den vergangenen vier Monaten ihre Ergebniserwartungen deutlich reduziert haben. Trotz dieser Eintrübung zeigt sich bei den 21 beobachtenden Analysten ein gespaltenes Bild: Während 52,4% weiterhin bullish bleiben und ein durchschnittliches Kursziel von umgerechnet 905,19 DKK (33% über dem aktuellen Niveau) prognostizieren, haben zwei führende Investmenthäuser am 2. und 3. April ihre Bewertungen auf "Overweight" bzw. "Underweight" gesenkt. Die hohe KGV-Bewertung von über 35 für das laufende Jahr scheint angesichts der verschlechterten Gewinnaussichten zunehmend schwer zu rechtfertigen.

