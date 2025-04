Der Medizintechnikhersteller kämpft mit Kursverlusten, während der RSI auf Überhitzung deutet. Können die anstehenden Quartalszahlen für eine Trendwende sorgen?

Die Aktie des dänischen Medizintechnikherstellers zeigt sich aktuell widersprüchlich. Gestern schloss der Titel bei 10,72 USD - ein Minus von 1,42% innerhalb der letzten Woche.

Abstand zum Jahreshoch bleibt groß

Mit einem Abstand von -22,10% zum 52-Wochen-Hoch von 13,76 USD kämpft die Aktie weiterhin mit deutlichen Verlusten. Immerhin liegt sie aktuell 8,61% über dem Jahrestief von 9,87 USD vom 7. April.

Was treibt den Kurs? Die Volatilität bleibt mit 27,83% hoch, während der RSI von 65,1 auf eine mögliche Überhitzung hindeutet. Der Abstand zum 200-Tage-Durchschnitt von -10,44% zeigt den anhaltenden Abwärtstrend.

Wichtiger Termin steht bevor

Am 6. Mai will das Unternehmen seine Halbjahreszahlen vorstellen. Dieser Termin könnte frischen Wind in die Aktie bringen - oder den Abwärtstrend weiter beschleunigen. Die Einladung zur Telefonkonferenz liegt bereits vor.

Wie geht es weiter? Die nächsten Wochen werden zeigen, ob Coloplast die Erwartungen erfüllen kann. Die jüngste Entwicklung gibt wenig Grund für Optimismus - die Aktie steht seit Jahresanfang praktisch auf der Stelle.

