Der dänische Medizintechnikkonzern zeigt eine beachtliche Kurserholung von 7,80 Prozent seit dem Jahrestief, während Analysten ihre Prognosen anpassen.

Der dänische Medizintechnikkonzern Coloplast verzeichnete in den letzten Handelstagen eine bemerkenswerte Aufwärtsbewegung. Am Freitag schloss die Aktie bei 10,64 USD mit einem Plus von 2,01 Prozent und setzte damit den positiven Trend fort. Seit dem Erreichen des 52-Wochen-Tiefs von 9,87 USD am 7. April konnte das Papier innerhalb weniger Tage um 7,80 Prozent zulegen. Diese Entwicklung erfolgt trotz längerfristiger Herausforderungen, die sich in einem Jahresverlust von 18,50 Prozent widerspiegeln.

Für Anleger besonders interessant: Gleich drei Analysehäuser haben ihre Einschätzungen zur Coloplast-Aktie in der vergangenen Woche angepasst. Während am 10. April eine Hochstufung auf "Hold" erfolgte, wurden am 8. und 9. April die Kursziele für die Aktie nach unten korrigiert - betroffen waren sowohl neutrale als auch positive Einschätzungen. Dennoch bleibt der Analysten-Konsens mit einem durchschnittlichen Kursziel von 913,45 DKK überwiegend positiv, was einem Aufwärtspotential von über 31 Prozent entspricht.

Fundamentaldaten sprechen für langfristiges Potential

Die fundamentalen Kennzahlen von Coloplast präsentieren ein gemischtes Bild. Mit einem aktuellen KGV von 4,35 und einem KUV von 0,81 erscheint die Aktie auf den ersten Blick unterbewertet. Besonders die hohen Gewinnmargen zählen zu den Stärken des Unternehmens, dessen Geschäft als äußerst profitabel gilt. Die hohe Vorhersagbarkeit der Geschäftsaktivität wird von Analysten ebenfalls positiv hervorgehoben.

Allerdings gibt es auch Schattenseiten: Die relativhohe Verschuldung und die im Branchenvergleich kostspielige Unternehmensbewertung in Bezug auf den Umsatz werden kritisch gesehen. Die jüngsten Ergebniskorrekturen der Analysten zeigen zudem einen negativen Trend, was die Gewinnerwartungen betrifft. Anleger sollten zudem im Blick behalten, dass Coloplast am 6. Mai 2025 seine Quartalszahlen für Q2/2025 vorlegen wird - ein Termin, der angesichts der jüngsten Kursentwicklung mit Spannung erwartet werden dürfte.

