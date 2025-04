Rotkreuz - Bei Mobilezone kommt es zu einem Wechsel auf dem Posten des Finanzchefs. Der bisherige CFO Andreas Fecker wird das Unternehmen per Ende 2025 verlassen, Nachfolger wird Bernhard Mächler. Mächler ist seit 2020 im Unternehmen, seit 2024 Finanzchef von Mobilezone Schweiz und daher mit den Finanzen und dem Geschäftsmodell «bestens vertraut», heisst es in der Mitteilung vom Dienstag. Er wird den Posten des Gruppen-CFO per 1. Oktober 2025 übernehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...