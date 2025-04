Der Schweizer Uhrenkonzern verzeichnet einen besorgniserregenden Wertverlust mit einer Marktkapitalisierung von nur noch 7,3 Milliarden Euro und kritischen Analystenprognosen.

Die Aktie des Schweizer Uhrenkonzerns The Swatch Group erreichte am gestrigen Handelstag mit 126,90 CHF ihr 52-Wochen-Tief, was gleichzeitig den tiefsten Stand seit 23 Jahren markiert. Der dramatische Kurssturz von 16,43% innerhalb der letzten Woche und 24,71% im vergangenen Monat hat bei Anlegern für erhebliche Unruhe gesorgt. Besonders bemerkenswert ist, dass der Aktienkurs aktuell fast 40% unter seinem 52-Wochen-Hoch von 209,40 CHF liegt, das erst vor wenigen Tagen, am 9. April 2024, erreicht wurde. Die Marktkapitalisierung des Luxusgüterkonzerns ist auf 7,3 Milliarden Euro geschrumpft.

Analysten zunehmend pessimistisch

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei The Swatch ?

Die Stimmung unter den Analysten hat sich in den letzten Monaten deutlich eingetrübt. Von 23 befragten Experten empfehlen nur zwei den Kauf der Aktie, während elf zum Verkauf raten und zehn eine neutrale Position einnehmen. Der Konsens liegt damit klar auf "Underperform" mit einem durchschnittlichen Kursziel von 159,82 CHF. Besonders die Prognosen für Umsatz- und Gewinnentwicklung wurden zuletzt mehrfach nach unten korrigiert. Trotz der niedrigen Bewertung mit einem aktuellen KUV von nur 0,59 sehen Experten weiterhin erhebliche Risiken für den traditionsreichen Hersteller von Luxusuhren und Schmuck, der unter anderem die Marken Omega, Breguet, Blancpain und Longines im Portfolio führt.

Anzeige

The Swatch-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue The Swatch-Analyse vom 8. April liefert die Antwort:

Die neusten The Swatch-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für The Swatch-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 8. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

The Swatch: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...