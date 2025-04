Original-Research: Samara Asset Group PLC - von GBC AG

Einstufung von GBC AG zu Samara Asset Group PLC



Unternehmen: Samara Asset Group PLC ISIN: MT0001770107



Anlass der Studie: Research Report (Anno) Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 3,17 EUR

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2025

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Matthias Greiffenberger, Marcel Goldmann

Strategisch aufgestellt für exponentielles Wachstum mit einer breit diversifizierten, ertragsstarken Investmentstrategie



Samara Samara Asset Group PLC ist eine Investmentgesellschaft mit Spezialisierung auf Risikokapital, privates Beteiligungskapital und aktives Bitcoin-Treasury-Management. Das Unternehmen eröffnet institutionellen wie privaten Anlegern den Zugang zu wachstumsstarken, alternativen Anlagemärkten wie KI, Blockchain, Fintech, Gaming, Biotech und Hochleistungsrechnern. Anders als klassische Bitcoin-Halter verwaltet Samara sein BTC-Engagement aktiv über BTC+-Strategien, die marktneutrale, auf Bitcoin lautende Renditen erzielen.



Die Anlagestrategie von Samara stützt sich auf drei zentrale Säulen. Die erste Säule sind Fondsinvestitionen: Hier verfolgt das Unternehmen ein institutionelles Dachfondsmodell und investiert Kapital in über 20 Risiko- und Private-Equity-Fonds. Diese Struktur ermöglicht ein Engagement in mehr als 700 zugrunde liegende Portfoliounternehmen in wachstumsstarken Branchen und sorgt für breite Diversifikation unter Einsatz erstklassiger Investmentmanager. Die zweite Säule umfasst private und börsennotierte Aktieninvestitionen, wobei der Fokus auf Unternehmen liegt, die Samaras langfristige Anlagethemen widerspiegeln. Ein Schlüsselinvestment ist die Beteiligung an der Northern Data AG, einem europäischen Marktführer für High-Performance-Computing im Bereich KI und Blockchain. Die dritte Säule ist das Bitcoin-Treasury-Management. Als einer der größten börsennotierten Bitcoin-Inhaber Europas setzt Samara BTC als strategische Reserve ein und nutzt marktneutrale BTC+-Strategien zur Renditesteigerung.

Finanziell verzeichnet Samara ein starkes Wachstum: Der Nettoinventarwert legte im Jahresvergleich um 30% zu. Zum 31. Dezember 2024 belief sich der Bruttowert des Unternehmens auf 297,4Mio.Euro, der Nettovermögenswert lag bei 245,2Mio.Euro - entsprechend 2,68Euro je Aktie. Die Kapitalstruktur ist konservativ mit einem Verschuldungsgrad von 21,1%, was finanzielle Stabilität gewährleistet und gleichzeitig die Umsetzung von Wachstumsinitiativen unterstützt.



Wir sehen ein zusätzliches latentes Upsidepotenzial von 44,98Mio.Euro, das vor allem auf eine mögliche Aufwertung von Bitcoin und eine Neubewertung der Beteiligung an der Northern Data AG zurückzuführen ist. Sollte der Bitcoin im Jahr 2025 das prognostizierte Niveau von 150.000Euro pro BTC erreichen und Northern Data seinen fairen Wert von 55Euro pro Aktie realisieren, könnte der bereinigte NAV von Samara auf 3,17Euro je Aktie steigen. Ausgehend vom Aktienkurs von 2,00Euro am 19. März 2025 ergibt sich daraus ein Upsidepotenzial von 58,5%. Mit starkem Vermögenswachstum, einer breit aufgestellten Anlagestrategie und innovativem Treasury-Management ist die Samara Asset Group hervorragend für langfristige Wertschöpfung positioniert. Vor dem Hintergrund der attraktiven Bewertung und des bestehenden Potenzials bekräftigen wir unsere Kaufempfehlung.



Fertigstellung: 06.04.2025 (17:00)

Erste Weitergabe: 08.04.2025 (9:00)



