Barcelona, Spanien (ots) -- Grifols Diagnostic, bereits führend in der Transfusionsmedizin, expandiert weiter in den klinischen Bereich mit einer hochempfindlichen Multiplex-Immunoassay-Plattform- Die neue Lösung, die auf der Technologie der Einzelmolekülzählung basiert, wird zunächst die Neurologie, die Onkologie und andere klinische Bereiche abdecken, und zwar mit größerer Präzision, Empfindlichkeit und Effizienz als die bisherigen Technologien- Das wachsende klinische Diagnostik-Portfolio von Grifols umfasst bereits das biologische Drug-Monitoring mit den Promonitor-Tests sowie das fortschrittliche AlphaID, das auf genetisch bedingte chronisch-obstruktive Lungenerkrankung testetGrifols (MCE:GRF, MCE:GRF.P, NASDAQ:GRFS), einer der weltweit führenden Hersteller von Arzneimitteln, die aus Plasma gewonnen werden, und innovativen diagnostischen Lösungen, gab heute bekannt, dass es sein Angebot im Bereich der klinischen Diagnostik durch eine strategische Partnerschaft mit IBL International GmbH, einem führenden Unternehmen in der Spezialdiagnostik, erweitern wird.Gemeinsam wollen die beiden Unternehmen die klinische Diagnostik verändern. Die Zusammenarbeit wird klinischen Labors die hochempfindlichen Multiplexing-Instrumente von Grifols zur Verfügung stellen, auf denen die exklusiv für die Grifols-Plattform angepassten IBL-Assays laufen.Maximale Präzision, Empfindlichkeit und Betriebseffizienz ergeben sich aus der Grifols-eigenen Anwendung der Einzelmolekülzähltechnologie (SMC) sowie der vollständigen Automatisierung und dem Direktzugriff, der einen hohen Probendurchsatz ermöglicht, indem er die Anwendung einzelner Analyten und Assay-Typen ohne spezifische Reihenfolge ermöglicht.Die Kombination aus extrem hoher Empfindlichkeit und dem Multiplexing eröffnet klinischen Labors einzigartige Möglichkeiten.Zunächst wird sich die Partnerschaft zwischen Grifols und IBL auf Biomarker-Panels unter anderem für neurologische und onkologische Erkrankungen konzentrieren. Die hochsensible Grifols-Technologie kann bereits im Frühstadium Krankheitsanzeichen erkennen und so möglicherweise die Wirksamkeit krankheitsmodifizierender Behandlungen steigern. Multiplex-Panels verbessern den Laborbetrieb und können bei multivariaten Biomarkern präziser sein.Grifols, in der Transfusionsmedizin bereits weltweit führend, hat in den letzten Jahren sowohl durch strategische Partnerschaften als auch durch innovative Technologie in den umfangreicheren Bereich der klinischen Diagnostik expandiert.Das klinische Diagnoseportfolio des Unternehmens umfasst die Promonitor®-Testfamilie, mit der die Konzentration biologischer Arzneimittel und Antikörper gegen Arzneimittel bei Patientinnen und Patienten gemessen wird, die wegen chronischer Entzündungskrankheiten und anderer Indikationen behandelt werden.Zum Portfolio gehört auch der AlphaID-Test, der zur Erkennung der vorherrschenden Varianten im Zusammenhang mit Alpha-1-Antitrypsin-Mangel, auch bekannt als genetisch bedingte chronisch obstruktive Lungenerkrankung, einer schweren Atemwegserkrankung, entwickelt wurde.Im Jahr 2023 führte Grifols seinen AlphaID At Home-Service ein, der es Erwachsenen in den USA ermöglicht, sich ohne Arztrezept auf das genetische Risiko eines Alpha-1-Antitrypsinmangels testen zu lassen. Seitdem wurden etwa 75.000 Tests angeordnet.Die stetig wachsenden spezialisierten Diagnostiklösungen von Grifols umfassen ebenso eine umfangreiche Produktpalette zur Standardisierung der Diagnose von Autoimmunerkrankungen sowie Hardware- und Testlösungen für die Untersuchung auf Autoimmun- und Infektionskrankheiten."Unsere revolutionäre Plattform, die Multiplexing und hochempfindliche single molecule counting technology kombiniert, ist in der In-vitro-Diagnostik einzigartig und demonstriert unsere wachsenden Fähigkeiten und unser Know-how auf dem expandierenden Markt der klinischen Diagnostik", sagte Antonio Martinez, Präsident der Diagnostic Business Unit von Grifols. "Wir freuen uns über die Partnerschaft mit IBL. Ihre fundiertefachliche Expertise in der Entwicklung spezieller diagnostischer Tests ist von entscheidender Bedeutung, um Laboren die Lösungen bieten zu können, die sie benötigen.""Die Partnerschaft mit einem führenden Unternehmen wie Grifols ermöglicht es uns, Innovationen im Gesundheitswesen weltweit auszuweiten", sagte Mukta Acharya, Leiter des Geschäftsbereichs Life Sciences bei Tecan. "Indem wir den Unternehmergeist und die technologische Expertise von IBL nutzen, gehen wir auf ungedeckte Bedürfnisse in der Spezialdiagnostik ein. Gemeinsam schaffen wir Lösungen, die Labore optimieren und die Behandlungsdauer der Patientinnen und Patienten durch zuverlässige und sensible Diagnostik verbessern".Die Vereinbarung mit IBL umfasst einen Rahmen für die Produktentwicklung, Herstellung und Vermarktung, um eine zuverlässige und effiziente Markteinführung dieser neuen Lösungen zu gewährleisten.Über GrifolsGrifols ist ein globales Gesundheitsunternehmen, das 1909 in Barcelona gegründet wurde und sich für die Verbesserung der Gesundheit und des Wohlbefindens von Menschen auf der ganzen Welt einsetzt. Das Unternehmen ist führend auf dem Gebiet der aus Plasma gewonnenen Arzneimittel und der Transfusionsmedizin und entwickelt, produziert und bietet innovative Gesundheitsdienstleistungen und -lösungen in mehr als 110 Ländern an.Die Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten und das ständig wachsende Wissen von Grifols über viele chronische, seltene und weit verbreitete Krankheiten, die manchmal lebensbedrohlich sind, treiben die Innovation des Unternehmens sowohl bei Plasma als auch bei anderen biopharmazeutischen Produkten zur Verbesserung der Lebensqualität voran. Grifols konzentriert sich auf die Behandlung von Krankheiten in vier Haupttherapiebereichen: Immunologie, Infektionskrankheiten, Pulmologie und Intensivmedizin.Als Pionier in der Plasmabranche baut Grifols sein Netz von Spende-Zentren weiter aus, das mit nahezu 400 Zentren in Nordamerika, Europa, Afrika, dem Nahen Osten und China das größte der Welt ist.Als anerkannter Marktführer im Bereich der Transfusionsmedizin bietet Grifols neben klinischen Diagnosetechnologien ein umfassendes Portfolio an Lösungen zur Verbesserung der Sicherheit von der Spende bis zur Transfusion. Das Unternehmen liefert hochwertige biologische Produkte für die biowissenschaftliche Forschung, für klinische Versuche und für die Herstellung pharmazeutischer und diagnostischer Produkte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Hilfsmittel, Informationen und Dienstleistungen an, die es Krankenhäusern, Apotheken und Angehörigen der Gesundheitsberufe ermöglichen, auf effiziente Weise eine fachgerechte medizinische Versorgung zu gewährleisten.Grifols, mit mehr als 23.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in mehr als 30 Ländern und Regionen, hat sich einem nachhaltigen Geschäftsmodell verschrieben, das den Standard für kontinuierliche Innovation, Qualität, Sicherheit und ethische Führung setzt.Die A-Aktien des Unternehmens sind an der spanischen Börse notiert, wo sie Teil des IBEX-35 sind (MCE:GRF). Die stimmrechtslosen Aktien der Klasse B von Grifols sind am Mercado Continuo (MCE:GRF.P) und über ADRs an der amerikanischen NASDAQ (NASDAQ:GRFS) notiert.Für weitere Informationen über Grifols besuchen Sie bitte www.grifols.comÜber Tecan und IBL InternationalIBL International GmbH, Teil der Tecan Group, ist auf die Entwicklung und Produktion innovativer Immunassays und diagnostischer Lösungen spezialisiert. Das Unternehmen ist für seine Fachkompetenz in der Spezialdiagnostik bekannt und unterstützt Labore bei der Bewältigung kritischer Herausforderungen im Gesundheitswesen.Tecan (www.tecan.com) verbessert das Leben und die Gesundheit der Menschen, indem es seinen Kunden die Möglichkeit gibt, Innovationen im Gesundheitswesen weltweit von den Biowissenschaften bis in die Klinik zu skalieren. Tecan ist ein Pionier und weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Laborautomatisierung. 