NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für UBS von 36 auf 30 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Mehrere "Teile in Bewegung" wie geringere verwaltete Anlagen, eine geringere Wohlstandsschöpfung und Verluste auf Kredite sprächen für niedrigere Kursziele für die Deutsche Bank und UBS, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Die starken Schwankungen an den Finanzmärkten dürften indes die Umsätze antreiben, hier dürften die Konsensschätzungen steigen./bek/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2025 / 17:57 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2025 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: CH0244767585