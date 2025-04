Ein kurzes Update zur Lage bei der Rheinmetall Aktie: Wie so viele Aktien an der Börse stürzte der Rüstungs-Titel gestern zunächst ab, um im Tagesverlauf eine regelrechte Rallye hinzulegen. Intraday ging es für Rheinmetalls Aktienkurs von 933 Euro auf 1.300 Euro nach oben und mit 1.244 Euro ins XETRA-Handelsende. Tradegate meldet aktuell am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...