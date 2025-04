NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon mit Blick auf einen Zukauf auf "Neutral" und das Kursziel auf 38,50 Euro belassen. Das Ethernet-Geschäft von Marvell für Abnehmer aus dem Automobilbau werde geschätzte 2,8 Prozent des Umsatzes im entsprechenden Segment von Infineon in diesem Jahr beitragen, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch auf die Profitabilität des Chip-Herstellers werde sich der Deal voraussichtlich positiv auswirken./bek/misVeröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2025 / 07:18 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2025 / 07:26 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0006231004