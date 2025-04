FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Rational nach endgültigen Zahlen für 2024 von 895 auf 825 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Im Jahresvergleich sei das Umsatzwachstum im vierten Quartal stark gewesen, schrieb Analyst Lars Vom-Cleff in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies sei umso positiver, da das vierte Quartal des Jahres davor von einem größeren Auftrag eines asiatischen Kunden in der Lieferkette profitiert habe. Er verwies zudem auch auf die erfreuliche Profitabilitätsentwicklung./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2025 / 07:57 / CEST

DE0007010803