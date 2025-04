Versicherungstitel legt über zwei Prozent zu und stabilisiert sich nach monatlichem Wertverlust. Analysten bleiben mehrheitlich optimistisch mit attraktivem Kurspotenzial.

Nach einer schwächeren Kursentwicklung in den vergangenen Wochen zeigt die Progressive-Aktie am heutigen Dienstag (8. April 2025) deutliche Anzeichen einer Erholung. Der Versicherungsriese notiert aktuell bei 239,00 Euro und verzeichnet damit ein Plus von 2,18 Prozent gegenüber dem Vortag. Diese positive Entwicklung kommt nach einem herausfordernden Monat, in dem die Aktie insgesamt 9,48 Prozent ihres Wertes einbüßte. Trotz dieses monatlichen Rückgangs zeigt sich die langfristige Performance mit einem Plus von 21,56 Prozent im Jahresvergleich weiterhin solide. Bemerkenswert ist auch der Abstand zum 52-Wochen-Tief von 187,28 Euro, der mittlerweile auf über 27 Prozent angewachsen ist.

Analystenbewertungen und aktuelle Entwicklungen

Die aktuellen Analystenstimmen für Progressive fallen mehrheitlich positiv aus. Von den 20 Experten, die den Versicherungskonzern bewerten, empfehlen 60 Prozent einen Kauf der Aktie, während 35 Prozent zum Halten und nur 5 Prozent zum Verkauf raten. Das durchschnittliche Kursziel liegt mit 290,06 US-Dollar rund 13,6 Prozent über dem letzten Schlusskurs. Bemerkenswert ist, dass Progressive erst kürzlich, am 3. April 2025, eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,10 US-Dollar ausgeschüttet hat. Anleger blicken nun gespannt auf den 16. April, wenn der US-Versicherer seine Ergebnisse für das erste Quartal 2025 vorlegen wird. Die fundamentalen Kennzahlen des Unternehmens, insbesondere das für 2025 prognostizierte KGV von 16,74, deuten auf eine solide Bewertung hin, wenngleich die jüngsten Analystenaktivitäten Anfang April eine gewisse Vorsicht erkennen lassen.

