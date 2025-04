In einem Offenen Brief an Borussia Dortmund schreibt der PV-Industrieverband: Die Solarenergie-Partnerschaft mit dem chinesischen Hersteller JA Solar verletzt die Werte des renommierten Fußballvereins. Ein Offener Brief des Photovoltaik-Industrieverbands European Solar Manufacturing Council (ESMC) kritisiert den Fußballverein Borussia Dortmund, weil der Verein mit dem chinesischen Unternehmen JA Solar eine Partnerschaft eingegangen ist, um eine Photovoltaik-Anlage auf dem Westfalenstadion zu installieren. ...

