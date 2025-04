DJ Stellantis erwägt Abspaltung von Maserati und Alfa Romeo - Agentur

DOW JONES--Der Autokonzern Stellantis erwägt laut einem Agenturbericht in einem längerfristigen Szenario die Ausgliederung seiner Marken Maserati und Alfa Romeo. Hintergrund sei der zunehmende Druck durch die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump, berichtet Bloomberg unter Berufung auf ungenannte Quellen. Stellantis habe das Beratungsunternehmen McKinsey damit beauftragt, die Optionen für die Marken zu bewerten. Einige asiatische Unternehmen hätten Interesse bekundet, doch die Überlegungen befänden sich noch in einem frühen Stadium, so Bloomberg.

