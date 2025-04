NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Diageo auf "Buy" mit einem Kursziel von 2800 Pence belassen. Die angekündigte Dekonsolidierung der zuletzt schwächelnden Premium-Wodkamarke Ciroc könnte das Wachstum des Spirituosenherstellers in Nordamerika um etwa 0,5 Prozentpunkte erhöhen, schrieb Analyst Edward Mundy in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Volatilität der internationalen Zolltarife lenke zwar von der Anlagestory ab, aber die Aktien befänden sich im Erholungsmodus, und der neue Finanzchef bringe auch neues Denken in Bezug auf Kosten, Barmittel und Erträge ein./la/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2025 / 08:35 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2025 / 08:35 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: GB0002374006