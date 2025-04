NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Overweight" belassen. Nach dem von US-Importzöllen ausgelösten Kursrutsch im Bergbausektor könnten staatliche Wachstumsanreize in China den Papieren wieder aufwärts helfen, schrieb Analyst Dominic O'Kane in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es komme aber auf die Details zur Umsetzung, zum Ausmaß und dem Zeitpunkt solcher Maßnahmen an./bek/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2025 / 09:00 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2025 / 09:02 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: GB0007188757