Der Pharmawert legt nach Erreichen des 52-Wochen-Tiefs um 2,10% zu, während Analysten weiterhin erhebliches Potenzial sehen trotz anhaltender Wachstumssorgen.

Nach einem drastischen Wertverlust in den vergangenen Wochen zeigt die Viatris-Aktie erste Anzeichen einer leichten Erholung. Am 8. April 2025 legte der Kurs des amerikanischen Pharmaunternehmens um 2,10 Prozent auf 7,09 Euro zu, nachdem das Papier tags zuvor mit 6,95 Euro sein 52-Wochen-Tief markiert hatte. Die Erholungsbewegung kommt für Anleger nach einer schweren Phase - allein in den vergangenen sieben Tagen war die Aktie um fast 11 Prozent eingebrochen, während der Verlust auf Monatssicht sogar bei rund 20 Prozent liegt. Seit Jahresbeginn summiert sich der Kursverfall mittlerweile auf über 41 Prozent.

Bemerkenswert ist die wachsende Diskrepanz zwischen der aktuellen Börsenbewertung und den Analystenschätzungen. Trotz der anhaltenden Kursschwäche halten neun beobachtende Analysten an einem durchschnittlichen Kursziel von umgerechnet etwa 12 Euro fest - was einem Aufwärtspotenzial von über 58 Prozent entspricht. Drei Finanzexperten stufen die Aktie sogar als Kauf ein, während fünf zum Halten raten und nur einer zum Verkauf.

Fundamentaldaten zeigen gemischtes Bild

Während die Aktie aus technischer Sicht derzeit stark überverkauft erscheint (RSI: 74,1), bietet Viatris fundamentale Stärken, die langfristige Anleger interessieren könnten. Für 2025 wird eine Dividendenrendite von 5,04 Prozent erwartet, was in Zeiten sinkender Zinsen attraktiv wirkt. Auch das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3,46 für das laufende Jahr deutet auf eine Unterbewertung hin.

Allerdings belasten schwache Wachstumsaussichten das Unternehmen. Analysten haben ihre Umsatzprognosen zuletzt mehrfach nach unten korrigiert, und die Finanzlage des Pharmariesen gilt als angespannt. Die hohe Volatilität von über 51 Prozent spiegelt die Unsicherheit wider, mit der Anleger die weitere Entwicklung des 2020 aus der Fusion von Mylan und der Pfizer-Sparte Upjohn hervorgegangenen Unternehmens bewerten.

