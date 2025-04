Der Energiemanagement-Konzern verzeichnet anhaltende Kursverluste von über 9% im Monatsvergleich, während Expertenstimmen weiterhin Kaufempfehlungen aussprechen.

Am heutigen Handelstag setzt die Schneider Electric Aktie ihren negativen Trend fort. Das Wertpapier des französischen Energiemanagement-Spezialisten notierte zuletzt bei 184,52 Euro und verzeichnet damit erneut Kursverluste. Bemerkenswert ist, dass die Aktie innerhalb der vergangenen Woche bereits auf 181,50 Euro gefallen war, sich zwischenzeitlich leicht erholte, nun aber wieder unter Druck gerät. Experten sehen einen Zusammenhang mit der allgemeinen Marktschwäche im Technologiesektor. Besonders auffällig erscheint der Kursverlust im Monatsvergleich, der mittlerweile bei über 9 Prozent liegt - trotz der jüngsten positiven Analystenbewertungen.

Analysten bleiben trotz Kursschwäche optimistisch

Die Experten halten ungeachtet der aktuellen Schwächephase an ihren positiven Einschätzungen fest. Erst am 4. April bestätigte die Royal Bank of Canada (RBC) ihre Kaufempfehlung für den Automatisierungsspezialisten. Einen Tag zuvor hatte bereits eine andere namhafte Bank das Kursziel für Schneider Electric angehoben. Insgesamt empfehlen 15 von 23 Analysten die Aktie zum Kauf, während acht weitere zum Halten raten. Das durchschnittliche Kursziel liegt mit 271,06 Euro deutlich über dem aktuellen Niveau und signalisiert ein Aufwärtspotenzial von über 45 Prozent. Besonders die HSBC hatte am 1. April ihre Bewertung auf "Buy" angehoben und verweist auf die starke Position des Konzerns im wachsenden Markt für nachhaltige Energielösungen.

