Nach dem jüngsten Rückgang im Rohstoffsektor infolge der US-Zollpolitik rückt bei Rio Tinto nun die Entwicklung in China in den Fokus. Analysten sehen in möglichen Konjunkturmaßnahmen der Volksrepublik einen entscheidenden Faktor für eine Erholung. Kurzfristige Risiken bleiben, doch die Bewertung gilt als attraktiv.