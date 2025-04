Citroen Deutschland hat den e-C3 VAN mit Nutzfahrzeugzulassung vorgestellt Als Zweisitzer konfiguriert, verfügt er über eine fest eingebaute Laderaumerweiterung und ein Ladevolumen von bis zu 1.220 Litern. Der Citroen e-C3 VAN basiert auf dem e-C3 in der Ausstattungsversion PLUS. Angetrieben wird der e-C3 VAN von einem 83 kW starken Elektromotor. Auch sonst gibt es am Antrieb keine weiteren Änderungen: Der 44 kWh große LFP-Akku sorgt für eine Reichweite ...

