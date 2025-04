DJ PTA-Adhoc: Peach Property Group AG: Verwaltungsrat unterbreitet Wahlvorschläge für GV und schlägt Kapitalerhöhung vor

Peach Property Group AG: Verwaltungsrat unterbreitet Wahlvorschläge für GV und schlägt Kapitalerhöhung vor

Zürich (pta000/08.04.2025/18:30 UTC+2)

• Michael Zahn kandidiert erneut als Verwaltungsratspräsident • Weitgehende personelle Kontinuität im Verwaltungsrat • Barkapitalerhöhung durch die Ausgabe von bis zu 10'000'000 neuen Aktien geplant

Der Verwaltungsrat der Peach Property Group AG ("Peach Property Group"), ein Immobilieninvestor mit Anlageschwerpunkt auf Mietwohnungen in Deutschland, wird der ordentlichen Generalversammlung am 23. Mai 2025 die Wiederwahl der überwiegenden Mehrheit der amtierenden Verwaltungsräte vorschlagen. Eric Assimakopoulos tritt nicht erneut zur Wiederwahl an. Der Verwaltungsrat schlägt deshalb die Wahl von Herrn Alexander Hesse vor. Für das Amt des Verwaltungsratspräsidenten kandidiert erneut Michael Zahn. Nach dem Wahlvorschlag des Verwaltungsrats soll der Verwaltungsrat demnächst aus Michael Zahn (Präsident), Beat Frischknecht, Alexander Hesse, Urs Meister und Cyrill Schneuwly bestehen.

Alexander Hesse war bis 2020 Co-Vorsitzender für das Europäische Immobiliengeschäft von Lone Star. Bis 2007 war er für das Asset Management der Immobilien des Fonds in Deutschland verantwortlich. Er war u.a. Vorsitzender des Aufsichtsrats der GTC S.A. sowie der Isaria Wohnbau AG, stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der TLG Immobilien AG sowie von Propertize B.V. und Mitglied des Aufsichtsrats der Raisin Bank AG. Heute investiert er in Immobilien und Startups und ist Vorstand der Stiftung Little House of Hope.

Darüber hinaus wird der Verwaltungsrat den Aktionären anlässlich der Generalversammlung die Durchführung einer Barkapitalerhöhung unter Wahrung der Bezugsrechte vorschlagen. Vorgeschlagen wird die Ausgabe von bis zu 10'000'000 neuen Aktien, wobei der Verwaltungsrat ermächtigt werden soll, den Ausgabepreis für die neuen Aktien festzulegen. Der Nettomittelzufluss aus der ordentlichen Kapitalerhöhung soll vorrangig für die Rückführung weiterer unbesicherter Fremdkapitalinstrumente verwendet werden.

Michael Zahn, Verwaltungsratspräsident der Peach Property Group: "Ich bedauere das Ausscheiden von Eric Assimakopoulos und danke ihm für die geleistete Arbeit. Zugleich freue mich, dass wir mit Alexander Hesse einen hochprofilierten Fachmann im europäischen Immobiliensektor als Kandidaten für den Verwaltungsrat gewinnen konnten. Mit unserem Wahlvorschlag gewährleisten wir weitgehende personelle Kontinuität in unserem Gremium."

Gerald Klinck, Chief Executive Officer der Peach Property Group: "Die Durchführung der vorgeschlagenen Kapitalerhöhung wird uns die Möglichkeit eröffnen, unsere unbesicherten Verbindlichkeiten weiter zurückzuführen. Damit werden wir den Verschuldungsgrad der Gruppe insgesamt weiter reduzieren, was zur Vereinfachung unserer Finanzierungsstruktur beiträgt. Wir setzen damit konsequent unseren Weg zur Weiterentwicklung der Peach Property Group fort."

Kontakte:

Medien, Investoren und Analysten Gerald Klinck, Chief Executive Officer +41 44 485 50 00 | investors@peachproperty.com

Medien Deutschland Rosenberg Strategic Communications GmbH & Co. KG Dirk T. Schmitt, Managing Partner +49 170 302 8833 | D.Schmitt@RosenbergSC.com

Über die Peach Property Group AG

Die Peach Property Group ist ein Immobilieninvestor mit Anlageschwerpunkt auf Mietwohnungen in Deutschland. Die Gruppe steht für langjährige Erfahrung, Kompetenz und Qualität. Innovative Lösungen für die Bedürfnisse der Mieter, starke Partnerschaften und eine breite Wertschöpfungskette runden das Profil ab, während Digitalisierung und Nachhaltigkeit das operative Geschäft prägen. Das Portfolio besteht aus renditestarken Objekten, typischerweise in deutschen Tier-II-Städten im Einzugsgebiet von Ballungszentren. Die Aktivitäten erstrecken sich daher über die gesamte Wertschöpfungskette, von der Standortbewertung und Akquisition über das aktive Asset Management bis hin zur Vermietung oder dem Verkauf von Immobilien. Darüber hinaus entwickelt die Gruppe ausgewählte Objekte in der Schweiz für den Verkauf als Eigentumswohnungen, wobei das Entwicklungsprojekt "Peninsula Wädenswil" das letzte derartige Projekt ist.

Die Peach Property Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich sowie den deutschen Gruppensitz in Köln. Die Peach Property Group AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (PEAN, ISIN CH0118530366). Der Verwaltungsrat umfasst Michael Zahn (Präsident), Cyrill Schneuwly, Beat Frischknecht, Urs Meister und Eric Assimakopoulos.

Weitere Informationen unter https://peachproperty.com

