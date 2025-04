(shareribs.com) Frankfurt / New York 08.04.2024 - Biotech-Aktien bewegten sich im deutschen Handel überwiegend im Plus. Der Sektor profitiert von einer breiten Erholung. An der Wall Street zeigt sich die Branche dagegen schwächer. Der DAX stieg um 2,5 Prozent auf 20.280 Punkte, gestützt von MTU Aero Engines, Deutsche Börse und Deutsche Bank. Abwärts ging es für BMW, Qiagen und BASF. Der MDAX legte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...