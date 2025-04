Der Industriekonzern Gesco zeigt signifikantes Wachstumspotenzial trotz monatlicher Verluste. Analysten bewerten die Beteiligungsgesellschaft durchweg positiv.

Der Industriekonzern Gesco verzeichnet heute einen deutlichen Kursanstieg. Aktuell liegt die Aktie des mittelständischen Beteiligungsunternehmens bei 15,08 Euro und weist damit ein Plus von 5,42 Prozent zum Vortag auf. Diese positive Entwicklung steht im Kontrast zum monatlichen Trend, bei dem das Papier in den letzten 30 Tagen einen Wertverlust von 10,26 Prozent hinnehmen musste. Besonders bemerkenswert: Alle vier Analysten, die das Unternehmen beobachten, bewerten die Aktie aktuell positiv - zwei mit "Kaufen" und zwei mit "Outperform". Das durchschnittliche Kursziel liegt mit 25,38 Euro sogar 78 Prozent über dem aktuellen Niveau.

Bevorstehende Quartalszahlen wecken Hoffnungen

Am 29. April 2025 wird Gesco seine Ergebnisse für das vierte Quartal 2024 veröffentlichen. Investoren schenken diesem Termin besondere Aufmerksamkeit, da der Konzern in der Vergangenheit häufig mit Bilanzergebnissen überraschte, die die Erwartungen der Analysten übertrafen. Aus fundamentaler Sicht erscheint das Unternehmen derzeit äußerst günstig bewertet - mit einem aktuellen Kurs-Umsatz-Verhältnis von nur 0,27 und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 7,20. Allerdings bleibt das Wachstumspotenzial laut Analystenschätzungen begrenzt, was als eine der wesentlichen Schwächen der Aktie gilt. Mit einem Kurs, der aktuell 16,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief, aber immer noch 30,85 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch notiert, scheint dennoch Potenzial für weitere Kurssteigerungen vorhanden zu sein.

