News von Trading-Treff.de Tesla verabschiedet sich langsam wieder von der Idee, einen Aufwärtstrend realisieren zu können. Am Dienstag ging es am vierten Tag hintereinander bergab. Die Aktie war am Freitag der vergangenen Woche um -9,90 % nach unten marschiert. Am Montag ging es bereits im weiteren -1,2 % abwärts. Das Papier verlor jetzt am Dienstag rund -2,7 %. Damit ist der Titel aus den USA mit nur noch 208,95 € wert, und dies in einem ausgesprochen ...

