Der spezialisierte Wohnimmobilienentwickler erlebt eine kurzfristige Erholung mit einem Kursplus von über 11 Prozent, kämpft jedoch weiterhin mit erheblichen Bewertungsproblemen.

Bei der Noratis AG zeichnet sich eine überraschende Entwicklung ab. Der Immobilienentwickler, der sich auf die Aufwertung von Bestandswohnungen spezialisiert hat, verzeichnete am 8. April einen beachtlichen Kursanstieg von 11,31 Prozent auf 0,91 Euro. Dieser Anstieg folgt nur wenige Tage nach dem 52-Wochen-Tief von 0,80 Euro, das am 4. April 2025 erreicht wurde. Damit liegt die Aktie aktuell 13,75 Prozent über ihrem Jahrestiefstwert, was kurzfristig orientierten Anlegern etwas Hoffnung gibt. Dennoch bleibt die längerfristige Entwicklung problematisch - mit einem Wertverlust von über 80 Prozent im Jahresvergleich und einem deutlichen Abstand von 83,89 Prozent zum 52-Wochen-Hoch von 5,65 Euro.

Fundamentaldaten und Analysteneinschätzungen bleiben kritisch

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Noratis ?

Die fundamentalen Kennzahlen der Noratis Aktie zeichnen ein gemischtes Bild. Mit einem aktuellen Kurs-Umsatz-Verhältnis von nur 0,20 und einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von 0,54 erscheint die Aktie nach klassischen Bewertungsmaßstäben unterbewertet. Andererseits weist der Wohnimmobilienspezialist mit einer Marktkapitalisierung von lediglich 12,42 Millionen Euro eine schwache Rentabilität auf, was sich auch in einem negativen Kurs-Gewinn-Verhältnis für 2025 (-1,18) widerspiegelt. Besonders besorgniserregend für Investoren: Der einzige Analyst, der die Aktie bewertet, gibt weiterhin eine klare Verkaufsempfehlung ab, obwohl das Kursziel mit 1,10 Euro noch deutlich über dem aktuellen Niveau liegt. Die anhaltend hohe Volatilität von 114,39 Prozent (annualisiert) unterstreicht die gegenwärtige Unsicherheit im Markt.

Anzeige

Noratis-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Noratis-Analyse vom 8. April liefert die Antwort:

Die neusten Noratis-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Noratis-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 8. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Noratis: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...