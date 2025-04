Datenbank-Spezialist verzeichnet erheblichen Kursverlust im letzten Monat, während Finanzexperten weiterhin Potenzial sehen und auf den kommenden Quartalsbericht blicken.

Die EXASOL Aktie verzeichnet eine erhebliche Kurskorrektur, nachdem sie am gestrigen Handelstag mit 2,69 Euro schloss. Mit einem Rückgang von 13,50 Prozent innerhalb der vergangenen Woche und einem Minus von 10,33 Prozent im 30-Tage-Vergleich entfernt sich der Kurs deutlich vom 52-Wochen-Hoch von 3,59 Euro, das erst am 19. März 2025 erreicht wurde. Dennoch bleibt die Jahresbilanz mit einem Plus von 15,95 Prozent seit Jahresbeginn weiterhin positiv. Auffällig ist auch die hohe Volatilität von 73,52 Prozent (annualisiert auf 30 Tage), was auf eine ausgeprägte Nervosität im Markt hindeutet. Der RSI-Wert von 73,6 signalisiert zudem, dass die Aktie derzeit technisch überkauft sein könnte.

Analysten bleiben trotz Kursrückgang optimistisch

Ungeachtet der jüngsten Kursverluste halten die Analysten an ihren positiven Einschätzungen fest. Alle beobachtenden Analysten sprechen eine Kaufempfehlung für die Aktie aus, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 4,75 Euro - was einem beachtlichen Aufwärtspotenzial von fast 68 Prozent entspricht. Selbst das niedrigste Kursziel liegt mit 4,00 Euro noch deutlich über dem aktuellen Kursniveau. Die Fundamentaldaten des Unternehmens weisen trotz einiger Schwächen bei den Margen insgesamt solide Werte auf. Mit Spannung wird nun der Quartalsbericht am 5. Mai 2025 erwartet, bei dem EXASOL ein Update zum Geschäftsverlauf des ersten Quartals 2025 vorlegen wird. Investoren hoffen auf positive Signale, nachdem die Ergebnisveröffentlichungen in der Vergangenheit häufiger enttäuscht haben.

