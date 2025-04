Der österreichische Industriekonzern verzeichnet leichten Kursanstieg nach Verlusten. Analysten prognostizieren erhebliches Wachstumspotential trotz gedämpfter Geschäftsaussichten.

Der Kurs des österreichischen Kautschuk- und Kunststoffherstellers Semperit legte am Dienstag um 1,88 Prozent zu und notierte zum Handelsschluss bei 12,98 Euro, nachdem das Papier in den vergangenen Wochen erheblich unter Druck geraten war. Im 30-Tage-Vergleich steht dennoch ein Kursverlust von -10,48 Prozent zu Buche, was auf eine anhaltende Schwächephase der Aktie hindeutet. Erst vor zwei Wochen hatte Semperit sein 52-Wochen-Hoch von 15,12 Euro erreicht, liegt aktuell jedoch rund 14 Prozent unter diesem Niveau.

Analysten sehen erhebliches Aufwärtspotenzial trotz schwacher Prognosen

Trotz der jüngsten Kursschwäche sind die Analysten weiterhin optimistisch für die Semperit-Aktie gestimmt. Drei von vier befragten Experten empfehlen den Titel zum Kauf, ein Analyst rät zum Halten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 17,90 Euro und deutet auf ein Aufwärtspotenzial von über 36 Prozent hin. Dies steht im Kontrast zu den zuletzt nach unten korrigierten Umsatz- und Gewinnprognosen für das laufende Jahr. Mit einem für 2025 erwarteten KGV von 9,53 und einem KUV von 0,39 erscheint die Aktie derzeit fundamental unterbewertet. Anleger blicken nun gespannt auf die kommende Jahreshauptversammlung am 23. April, bei der möglicherweise wichtige strategische Entscheidungen präsentiert werden könnten.

