Die Semperit-Aktie steigt kräftig - doch bleibt sie unter dem Jahreshoch. Warum Experten weiteres Wachstum erwarten.

Die Aktie des österreichischen Spezialisten für Gummi- und Kunststoffprodukte hat am 14. April 2025 mit einem kräftigen Plus von 4,66% auf 13,02 Euro geschlossen. Damit setzt der Wertpapier seine jüngste Erholung fort - innerhalb einer Woche legte er bereits 2,20% zu. Allerdings bleibt die Semperit-Aktie mit 13,89% unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 15,12 Euro, das erst Ende März erreicht wurde. Analysten sehen weiterhin Potenzial: Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 17,90 Euro, was einer möglichen Steigerung von 44,35% entspräche. Besonders bemerkenswert ist der aktuelle KUV-Wert von 0,40, der auf eine Unterbewertung hindeutet. Die kommenden Wochen könnten spannend werden, denn am 14. Mai stehen die Quartalszahlen für Q1 2025 an.

Fundamentaldaten im Fokus

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Semperit ?

Trotz des jüngsten Aufschwungs zeigt die mittelfristige Entwicklung Schwächen: Innerhalb der letzten 30 Tage verlor die Aktie 8,57%. Die Fundamentaldaten präsentieren sich gemischt - während das erwartete Gewinnwachstum als stark eingestuft wird, gilt die Rentabilität des Konzerns als Schwachpunkt. Der aktuelle KGV-Wert von 23,29 erscheint im Branchenvergleich hoch, was teilweise auf den vergleichsweise geringen Jahresüberschuss von 11,5 Millionen Euro im Jahr 2024 zurückzuführen ist. Investoren dürften besonders die anstehende Hauptversammlung am 23. April und das Detachement der Schlussdividende am 25. April im Blick behalten. Mit einer Marktkapitalisierung von 255 Millionen Euro bleibt Semperit ein mittelgroßer Player im Chemiesektor.

Anzeige

Semperit-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Semperit-Analyse vom 15. April liefert die Antwort:

Die neusten Semperit-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Semperit-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 15. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Semperit: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...