Sensirion eröffnet zusätzliches Produktionsgebäude in Debrecen



09.04.2025





Medienmitteilung

April 2025, Sensirion AG, 8712 Stäfa, Schweiz

Sensirion eröffnet zusätzliches Produktionsgebäude in Debrecen

Sensirion, ein weltweit führender Hersteller von Umwelt- und Durchflusssensoren, hat die Erweiterung der Produktionsstätte in Debrecen, Ungarn, erfolgreich abgeschlossen. Das zusätzliche Gebäude umfasst auf einer Fläche von rund 7'000 m2 neue Produktions- und Logistikkapazitäten. Die Produktionskapazität für Sensormodule wird damit deutlich erhöht, um die hohen Wachstumsambitionen von Sensirion zu unterstützen. Zudem stärkt Sensirion seine Position als attraktiver Arbeitgeber mit sicheren Arbeitsplätzen und guten Arbeitsbedingungen am Standort Debrecen. Die Eröffnung der neuen Produktionsstätte findet heute statt.



Modulfertigungsstandort für qualitativ anspruchsvolle Applikationen

Vor fünf Jahren hat Sensirion den Standort Debrecen eröffnet. Inzwischen werden in Ungarn Sensoren und Module in Millionen Stückzahlen gefertigt und von hier aus an Kunden weltweit geliefert. Primär werden Sensormodule für Applikationen in den qualitativ anspruchsvollen Märkten der Medizintechnik und Automobilindustrie produziert. Seit einem Jahr werden neu auch Leckage-Module für die Detektion von A2L-Kältemitteln für den amerikanischen Markt gefertigt. Der Standort in Debrecen hat sich dadurch als strategisch wichtigen Modulfertigungsstandort für Sensirion etabliert.

Nachhaltige Gebäudetechnologie

Der Erweiterungsbau ist an das bestehende Gebäude angebaut. Die Produktion wurde um zusätzliche Reinräume der Klasse ISO 7 ergänzt, die es erlauben, Produktionsschritte in einer Umgebung mit höchsten Ansprüchen an die Reinheit durchzuführen. Auch wurde grossen Wert auf Nachhaltigkeit gelegt - analog der Produktionsstätte im schweizerischen Stäfa. Das neue Gebäude wurde in das bestehende Energiesystem integriert und basiert auf einer reversiblen Erdwärmepumpe. Diese ist zusammen mit einer Wärmerückgewinnung an ein Speichersystem gekoppelt. Eine Photovoltaikanlage ergänzt das komplett fossilfreie Gesamtsystem. Mit der installierten Solarleistung kann Sensirion in Debrecen ca. 25 % des Strombedarfs selber erzeugen. Der Ausbau wurde von einem lokalen Build-to-suit-Partner gebaut und finanziert. Sensirion hat einen langfristigen Mietvertrag unterzeichnet.

Neue Arbeitsplätze

Der Ausbau der Produktionsstätte in Debrecen ist ein wichtiger strategischer Schritt für Sensirion und entspricht der nachhaltigen Wachstumsstrategie des Unternehmens und dem Willen, weitere Arbeitsplätze in Debrecen zu schaffen. Das Hightech-Unternehmen setzt in Ungarn auf ein stetig wachsendes Team aus qualifizierten und engagierten Mitarbeitenden aus verschiedenen technischen Disziplinen. Dazu gehören Verfahrenstechnik, Materialwissenschaften, Chemie, Elektrotechnik, Automation und Maschinenbau.

Der Erweiterungsbau hat keine Auswirkungen auf die Arbeitsplätze in der Schweiz. Auch in der Schweiz plant Sensirion mittelfristig einen Ausbau der Produktionskapazitäten.

"Wir sind stolz auf den Standort Debrecen und sehen ein grosses Wachstumspotenzial. Dies ist vor allem dem engagierten und sehr kompetenten Team geschuldet", sagt Franziska Brem, VP Operations bei Sensirion. "Wir stehen für ein langfristiges und nachhaltiges Wachstum und wollen uns als Arbeitgeber mit sicheren Arbeitsplätzen und guten Arbeitsbedingungen in Debrecen weiter etablieren."

Sensirion - Experten für Umwelt- und Durchflusssensorlösungen

Sensirion ist einer der weltweit führenden Entwickler und Hersteller von Sensoren und Sensorlösungen, die für mehr Effizienz, Gesundheit, Sicherheit und Komfort sorgen. 1998 gegründet, beschäftigt das Unternehmen heute am Hauptsitz in Stäfa (Schweiz) sowie in zahlreichen internationalen Niederlassungen rund 1'200 Mitarbeitende. Mit seinen Sensoren lassen sich unterschiedlichste Umweltparameter sowie Durchflüsse präzise und zuverlässig messen. Als Innovationspionier entwickelt Sensirion Lösungen für die spezifischen Bedürfnisse von Kunden und Partnern aus der Automobilbranche, Industrie, Medizin, HLK und Unterhaltungselektronik sowie hochwertige Produkte für die kosteneffiziente Massenproduktion. Mehr Informationen und aktuelle Kennzahlen finden Sie auf www.sensirion.com.

