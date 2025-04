NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Allianz auf "Hold" mit einem Kursziel von 325 Euro belassen. Zwar dürften die Schäden im Zusammenhang mit Handelskrediten in diesem Jahr zunehmen, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für Allianz Trade, den weltweit größten Versicherer für Handelskredite, dürften diese Schäden aber beherrschbar bleiben. Die Allianz selbst habe bereits mit einer Zunahme von Insolvenzen gerechnet, ausgehend von einem niedrigen Niveau./bek/misVeröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2025 / 14:08 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2025 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0008404005