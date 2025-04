News von Trading-Treff.de Nvidia ist nun wieder deutlich schwächer geworden. Die Amerikaner verloren am Mittwoch in den ersten Handelsminuten erneut -1,4 %. Die Aktie ist damit auf einen Wert von nur noch 86,62 Euro gefallen. Der Titel ist somit nicht nur klar im Abwärtstrend. Die Notierungen haben auch ggb. dem aktuellen Zollgeschehen keine namhaften Verteidigungslinien mehr aufgebaut. Konkret: Der Titel wird in den zurückliegenden Tagen jetzt auf ...

