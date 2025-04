Hensoldt AIXTRON SUSS MicroTec Carl Zeiss MediTec Rheinmetall - seit heute Morgen 6:00 Uhr herrscht der von Trump initiierte Zollkrieg, die "Sonderstrafzölle" - EU 20%, China 105%, Vietnam 46%,… - sind in Kraft getreten. Gerade die Eskalation mit China verunsichert die Märkte noch mehr. Wobei bisher der nächste Bums - noch- ausbleibt.Nachdem am Montag noch selbst der bisherige Fels in der Brandung, die Rheinmetall Aktie, vorübergehend abtauchte - rund 30% Minus, tiefrot, so fallen heute bei Markteröffnung "nur" die üblichen Verdächtigen im Wesentlichen: Aixtron, Siltronic, SUSS MicroTec, Infineon ...

