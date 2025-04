Frankfurt am Main (ots) -Carsten Schwecke, Chief Commercial, Technology & Data Officer von RTL Deutschland, wurde in den Aufsichtsrat der AGF berufen. Er folgt auf Matthias Dang, der sein Mandat zum 31. März 2025 niedergelegt hat.Carsten Schwecke ist seit dem 1. April 2025 Mitglied der Geschäftsführung von RTL Deutschland. In seiner derzeitigen Funktion verantwortet er sämtliche kommerziellen, technologischen sowie daten- und KI-basierten Aktivitäten des Medienunternehmens. Der studierte Wirtschaftswissenschaftler wechselte bereits 2015 in die Medienbranche und verfügt über langjährige Erfahrung in verschiedenen Führungspositionen. Zuvor war er unter anderem für die Handelsblatt Media Group, Axel Springer Media Impact als CEO sowie für die Seven.One Entertainment Group als Vermarktungschef tätig.Kerstin Niederauer-Kopf, Vorsitzende der Geschäftsführung der AGF, begrüßt die Entscheidung: "Wir freuen uns sehr, Carsten Schwecke im Aufsichtsrat und in der Gesellschafterversammlung der AGF willkommen zu heißen. Mit seiner tiefgehenden Branchenexpertise und seinem umfassenden Marktverständnis wird er wertvolle Impulse für die AGF setzen."Carsten Schwecke, Chief Commercial, Technology & Data Officer von RTL Deutschland: "Die AGF Videoforschung ist und bleibt die zentrale Messinstanz für Bewegtbildnutzung in Deutschland. Es ist die Aufgabe der AGF, verlässliche und vergleichbare Leistungswerte für alle Bewegtbild- und Digitalangebote zu entwickeln. Ich freue mich als Mitglied von Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung, gemeinsam mit den Marktpartnern die Weichen für zukunftssichere Standards und Strategien zu setzen."Mit der Berufung von Carsten Schwecke geht auch ein herzlicher Dank an seinen Vorgänger Matthias Dang einher, der die Gremien über viele Jahre hinweg mit großem Engagement begleitet hat."Für die stets vertrauensvolle und bereichernde Zusammenarbeit danken wir Dir sehr, Matthias. Du hast als Aufsichtsrat und Gesellschafter wichtige Impulse für die Arbeit der AGF gesetzt und diese Innovationen durch alle Ebenen begleitet und auch aktiv vorangetrieben. Das ist nicht selbstverständlich und daher umso wertvoller", so Kerstin Niederauer-Kopf.Über die AGF Videoforschung GmbH (www.agf.de)Die AGF Videoforschung GmbH ist ein Unternehmen für neutrale Bewegtbildforschung. Die AGF erfasst kontinuierlich und quantitativ die Nutzung von Bewegtbildinhalten in Deutschland und wertet die erhobenen Daten aus. Sie entwickelt ihr Instrumentarium mit einem mehrstelligen jährlichen Millionenbetrag kontinuierlich weiter, um dem Markt täglich verlässliche Daten über die Nutzung von Bewegtbildinhalten zu liefern. Dabei steht die AGF im engen Austausch mit allen Marktpartnern, darunter Lizenzsender, Werbungtreibende und Mediaagenturen.Pressekontakt:AGF VIDEOFORSCHUNG GMBHGärtnerweg 4-8D-60322 Frankfurt am MainT +49 69 955 260-55F +49 69 955 260-60presse@agf.de | www.agf.deOriginal-Content von: AGF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105855/6009414