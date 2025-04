Refinanzierung und Aufstockung Die Iute Group legt eine neue Unternehmensanleihe auf und bietet Inhabern ihrer EUR-Anleihe 2021/26 (ISIN XS2378483494) die Möglichkeit, diese entweder in eine neue Anleihe 2025/30 zu tauschen oder sie für 99 Euro pro Stück (Nennwert 100 Euro) in bar zurückzugeben. Das Angebot ist an die Bedingung geknüpft, dass mindestens 75 Mio. Euro der bestehenden Anleihen angedient oder getauscht werden. Ziel ist die Refinanzierung der alten Anleihe sowie die Emission einer neuen Anleihe im Volumen von mindestens 125 Mio. Euro. Die Frist für das bedingte Umtausch- und Cash-Tender-Angebot für Inhaber der EUR-Anleihe 2021/26 läuft vom 9. April 2025 bis zum 2. Mai 2025.

"Mit dem bedingten Umtauschangebot bieten wir unseren treuen Anleihegläubigern sowohl eine überzeugende Re-Investitionsmöglichkeit für die bestehende EUR-Anleihe 2021/2026, um am zukünftigen Wachstum der Iute-Gruppe zu partizipieren, als auch einen attraktiven Cash-Exit in unsicheren Zeiten. Gleichzeitig mindert die Iute Group die Risiken zukünftiger Zinsschwankungen. Während wir also eine ohnehin anstehende Refinanzierung vorziehen, berücksichtigen wir auch die Notwendigkeit einer Aufstockung zur Finanzierung weiteren ...

