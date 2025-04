Die beiden Unternehmen haben ein Lizenzabkommen über Patente von Oxford PV geschlossen. Im Rahmen der Vereinbarung kann Trinasolar Perowskit-Photovoltaik des Partners in China herstellen oder verkaufen. Das britische Unternehmen Oxford PV ist Vorreiter auf der Markt für Perowskit-Photovoltaik: Das Unternehmen stellt seit vergangenem Jahr in Brandenburg an der Havel Perowskit-Silizium-Tandemmodule her. Die ersten ausgelieferten Module kamen auf einen Wirkungsgrad von 24,5 Prozent. Nun hat sich Oxford PV für den chinesischen Markt einen großen Partner gesucht: Das Unternehmen hat für seine Patente ...

