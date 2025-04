News von Trading-Treff.de Für die Aktie von ThyssenKrupp sieht es am Mittwoch noch nicht so gut wie erhofft aus. Die Notierungen gaben um -0,9 % nach. Damit ist die Aktie gegenwärtig noch 8,50 Euro wert. Das entspricht einem Marktwert in Höhe von mehr als 5,3 Mrd. Euro und ist immer noch ein großes Statement. Zunehmen mischen sich indes nun die Bedenken. ThyssenKrupp ist zum einen Stahlproduzent und zum anderen auch Hersteller für Rüstungsgüter. ...

