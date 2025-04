FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Continental auf "Hold" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Dass der Autozulieferer und Reifenhersteller die Kunststoffsparte Contitech abspalten und nach der Veräußerung des OESL-Geschäfts und der Ausgliederung des Automobilbereichs zum Verkauf anbieten wolle, sei positiv, schrieb Analyst Christoph Laskawi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dadurch werde nach Abschluss der Transaktion im Jahr 2026 ein "reines Reifen-Asset" aus dem verbleibenden Unternehmen./ck/menVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2025 / 08:07 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005439004