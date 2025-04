Die Citation CJ4-Serie ist bei Piloten für ihre einzigartige Zuverlässigkeit und Perfektion bekannt

Die Geschäftsflugzeugfamilie Cessna Citation CJ4 feiert heute einen bedeutenden Jahrestag: das 15-jährige Jubiläum der Zulassung, Indienststellung und Erstauslieferung des Flugzeugs. Die jüngste Produkteinführung der CJ4-Serie die CJ4 Gen3 wird voraussichtlich 2026 in Dienst gestellt.

Cessna Citation CJ4 Gen3 ushers in 15 years of cutting-edge aviation advancements and technology (Photo Credit: Textron Aviation).

Entwickelt und gefertigt wird die Cessna Citation CJ4-Serie von Textron Aviation Inc., einem Unternehmen der Textron Inc. (NYSE:TXT).

"Aus Sicht von Pilotinnen und Piloten rund um den Globus ist die Citation CJ4 der beste Businessjet unter allen Ein-Piloten-Flugzeugen", erklärt Lannie O'Bannion, Senior Vice President, Sales and Marketing. "Wir investieren kontinuierlich in unsere Flugzeuge, um Piloten und Passagieren den neuesten Stand der Technik und einen maximalen Komfort in der Luft zu bieten. Die CJ4 Gen3 überzeugt durch ein neues Maß an Zuverlässigkeit und bietet Besitzern und Piloten ein verbessertes Flugerlebnis, das auf der Grundlage von Kundenfeedback entwickelt wurde."

Das Flugzeug verfügt über die Garmin G3000 PRIME-Avionik der nächsten Generation, die Piloten eine intuitive und mühelose Steuerung ermöglicht. Seine revolutionäre Notlandetechnologie von Garmin bietet Piloten und Passagieren mehr Sicherheit und verfügt über Garmin-Autothrottles, die in jeder Flugphase für Schutz und mühelose Präzision sorgen.

Mit weltweit mehr als 450 ausgelieferten Flugzeugen der Citation CJ4-Serie kann sich das Flugzeug aufgrund seiner Kombination aus überragender Performance, seinem Betriebskostenvorteil von über 10 gegenüber der engsten Konkurrenten und seiner klassenführenden Kabinenausstattung weiterhin auf dem Markt behaupten.

Über die Citation CJ4 Gen3

Die Cessna Citation CJ4 Gen3 ist das größte Citation-Modell im Segment der leichten Jets. Das für die Steuerung durch einen Piloten zugelassene Flugzeug zeichnet sich im Vergleich zu größeren Flugzeugen durch eine höhere Reisegeschwindigkeit, Reichweite und Wirtschaftlichkeit aus und ist somit die ideale Plattform für Eigentümer/Betreiber oder Geschäftsreisen. Von Kunden rund um die Welt wird die CJ4 für ihre luxuriöse Ausstattung, hohe Produktivität und flexible Einsatzfähigkeit für Luftrettung, Seepatrouille, Such- und Rettungseinsätze und Luftvermessung geschätzt.

Die Citation CJ4 Gen3 wird voraussichtlich eine maximale Reichweite von 4.010 Kilometern (2.165 Meilen) und eine maximale Nutzlast von 1.000 Kilogramm (2.200 Pfund) haben. Mit Sitzplätzen für bis zu 11 Personen und einer Gepäckkapazität von 472 Kilogramm (1.040 Pfund) verbindet das Flugzeug herausragende Leistung und Vielseitigkeit.

Über Textron Aviation

Wir inspirieren die Reise des Fliegens. Seit mehr als 95 Jahren setzt Textron Aviation Inc., ein Unternehmen von Textron Inc., unser kollektives Talent bei den Marken Beechcraft, Cessna und Hawker ein, um das beste Flugerlebnis für unsere Kunden zu entwerfen und zu liefern. Mit einer Produktpalette, die von Geschäftsflugzeugen, Turboprops und Hochleistungskolbenflugzeugen bis hin zu Spezialmissionen, Militärtrainern und Verteidigungsprodukten reicht, verfügt Textron Aviation über das vielseitigste und umfassendste Luftfahrtproduktportfolio der Welt und eine Belegschaft, die mehr als die Hälfte aller Flugzeuge der allgemeinen Luftfahrt weltweit produziert hat. Kunden in mehr als 170 Ländern verlassen sich auf unsere legendäre Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit sowie auf unser zuverlässiges globales Kundendienstnetzwerk, um erschwingliche und flexible Flüge zu erhalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.txtav.com www.defense.txtav.com www.scorpionjet.com.

Über Textron Inc.

Textron Inc. ist ein branchenübergreifendes Unternehmen, das sein weltweites Netzwerk aus Luftfahrt-, Verteidigungs-, Industrie- und Finanzunternehmen nutzt, um seinen Kunden innovative Lösungen und Dienstleistungen anzubieten. Das Unternehmen ist weltweit bekannt für seine erfolgreichen Marken wie Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO, Arctic Cat, Textron Systems und TRU Simulation Training. Weitere Informationen unter www.textron.com.

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können Umsätze prognostizieren oder Strategien, Ziele, Aussichten oder andere nicht historische Angelegenheiten beschreiben; diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zu dem Zeitpunkt, zu dem sie gemacht werden, und wir übernehmen keine Verpflichtung, sie zu aktualisieren. Diese Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen.

