Am deutschen Aktienmarkt fällt derzeit die Aktie von Continental negativ auf. Der Titel verliert deutlich an Wert. Zu den auffälligsten Wertpapieren an der deutschen Börse gehört heute das Wertpapier von Continental. Das Papier verzeichnet gegenwärtig einen Kursverlust von 3,58 Prozent.

Den vollständigen Artikel lesen ...