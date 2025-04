EQS-Ad-hoc: Shelly Group SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Umsatzentwicklung

Shelly Group veröffentlicht vorläufigen Konzernumsatz für Q1 2025



Sofia / München, 9. April 2025 - Die Shelly Group SE (Ticker: SLYG / ISIN: BG1100003166 ) ("Shelly Group" / "die Gesellschaft") hat in Q1 2025 nach vorläufigen Zahlen einen Anstieg der Konzernumsatzerlöse mit Shelly-Geräten und damit verbundenen Dienstleistungen um rund 29 % auf rund EUR 26,5 Mio. (rund BGN 51,8 Mio.) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erzielt. Damit hat die Shelly Group die für Q1 2025 avisierte Umsatzsteigerung von bis zu 25% deutlich übertroffen. Die Gesellschaft erwartet aufgrund der zwar steigenden Umsätze in den USA, aber des nach wie vor geringen Anteils des US-Geschäfts am Konzernumsatz nur unwesentliche Auswirkungen der aktuellen Zollstreitigkeiten auf die Umsatz- und Ertragslage. Die Gesellschaft wird die ungeprüften Konzernzahlen für Q1 2025 am 14. Mai 2025 nach Börsenschluss offiziell bekannt geben.



Hinweis: EUR/BGN-Wechselkurs fixiert auf EUR 1 = BGN 1,95583. Mehr Informationen unter corporate.shelly.com .



