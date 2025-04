DJ RWE kooperiert bei Onshore-Windprojekten in Europa mit Enercon

DOW JONES--RWE will Onshore-Windprojekte in Europa künftig kostengünstiger mit dem Windanlagenbauer Enercon aus Aurich realisieren. Beide Seiten unterzeichneten dazu eine entsprechende Absichtserklärung für eine mehrjährige Kooperation. Enercon solle für Lieferung, Installation und Wartung der Windkraftanlagen verantwortlich sein, während RWE die Windparks betreibe, heißt es in der gemeinsamen Mitteilung.

"Ziel ist es, uns Komponenten und Services für einen Teil unserer Projekte zu vereinbarten Rahmenbedingungen zu sichern, um unser Wachstumsprogramm verlässlich umsetzen zu können", sagte Katja Wünschel, CEO RWE Renewables Europe & Australia. "Die Absichtserklärung fügt sich nahtlos in unsere bestehende Vertragslandschaft ein und wird unsere europäische Lieferkette weiter stärken und diversifizieren." Enercon profitiere von Planungssicherheit.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/sha

(END) Dow Jones Newswires

April 09, 2025 08:54 ET (12:54 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.