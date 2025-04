Bei Schalke 04 gibt es ab dem 1. Juni wieder einen Vorstand Sport. Frank Baumann wird das Amt übernehmen. Er hat am Wochenende einen langfristigen Vertrag unterschrieben, wie der Verein heute mitteilt. Der Aufsichtsrat hat ihn am vergangenen Sonntag in einer außerordentlichen Sitzung einstimmig gewählt. Axel Hefer, Aufsichtsratschef von S04, ...

